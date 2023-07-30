В Аргентине футбольный матч завершился столкновениями между полицией и болельщиками

Задержали минимум 11 человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июля. /ТАСС/. Шесть полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками после матча между аргентинскими футбольными клубами "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте" в субботу. Об этом сообщила газета Clarin.

По ее данным, после матча болельщики "Индепендьенте", проигравшего сопернику со счетом 0:2, стали агрессивно выражать недовольство и бросать камни в стражей порядка и представителей руководства клуба. Полиция в ответ применила резиновые пули. Как минимум 11 человек были задержаны.

Матч проходил на домашнем стадионе "Индепендьенте" в городе Авельянеда.