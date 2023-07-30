Аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет

Рейсы перенаправляются в другие аэропорты

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково в Москве закрыт для прилетов и вылетов, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"Аэропорт Внуково закрыт для прилетов и вылетов. Рейсы перенаправляются в другие аэропорты. Один рейс находится в зоне ожидания", - сказал собеседник агентства.

Задержано 16 рейсов на прилет и четыре - на вылет.

Другие аэропорты Московского авиационного узла работают в штатном режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-сити". Пострадавших нет.