Число жертв взрыва на складе с пиротехникой в Таиланде достигло 11

Еще 121 человек пострадал, повреждения получили 292 домохозяйства

БАНГКОК, 30 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате мощного взрыва на складе с пиротехникой в городе Сунгайколок на границе Таиланда с Малайзией достигло 11, более 120 человек пострадали. Об этом сообщил департамент по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий Министерства внутренних дел Таиланда.

"В результате взрыва и пожара на складе в районе Сунгайколока погибли 11 человек, из 121 пострадавшего 111 вернулись домой после оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось о девяти погибших.

Инцидент произошел в субботу в районе 15:00 по местному времени (11:00 мск). Взрыв нанес значительный ущерб местному торговому центру, рынку и домам в радиусе 500 м. По данным властей, в общей сложности пострадали 292 домохозяйства. Как информировала газета Manager Online, среди погибших есть дети в возрасте восьми месяцев и четырех лет.

Прибывшим на место пожарным расчетам удалось справиться огнем, который начал распространяться после взрыва. Экстренные службы провели поисково-спасательную операцию, поскольку под обломками разрушенных взрывной волной домов находились люди.

Региональные власти развернули пункты оказания медицинской, психологической и гуманитарной помощи. Полиция изучает обстоятельства инцидента и расследует причины, которые привели к трагедии.

Провинция Наратхиват, на территории которой произошел инцидент, находится вдалеке от туристических центров Таиланда. Город Сунгайколок расположен на границе с Малайзией, куда со склада, на котором произошел взрыв, экспортировалась пиротехническая продукция.