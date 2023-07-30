В МО РФ заявили, что Киев пытался атаковать дронами объекты в Москве

В ведомстве отметили, что один дрон был уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", - сказали в оборонном ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-Сити".