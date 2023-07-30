30 июля, 02:27,
обновлено 30 июля, 02:47
Военная операция на Украине

В результате взрыва в башне "Око-2" в "Москва-Сити" пострадал один человек

Травмы получил охранник

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Один человек получил травмы в результате взрыва, произошедшего в башне "Око-2" в "Москва-сити". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В результате хлопка в башне "Око-2" пострадал охранник. Выбиты стекла с первого по четвертый этажи", - сказал собеседник агентства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москва-сити". Жертв нет.

По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали три дрона, один из них уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья. В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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