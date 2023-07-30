Что известно об атаке беспилотников на Москву

Несколько украинских беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Что произошло
Последствия атаки
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате происшествия оказались незначительно повреждены фасады двух башен "Москва-Сити".
- В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах.
- Из зданий комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей.
- В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
- В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.
- В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты.
- В результате атаки беспилотников пострадал один человек.
- Погибших нет.
- Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в столичном Департаменте транспорта.
Комментарий Министерства обороны
- По данным оборонного ведомства, в нападении принимали участие три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити".
Предыдущие атаки БПЛА на Москву
- 4 июля в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Никто не пострадал, от обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка.
- 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Как сообщал Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было.
- 28 июля над Москвой силами Минобороны был сбит один вражеский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не последовало.