30 июля, 03:03
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Что известно об атаке беспилотников на Москву

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Несколько украинских беспилотников в ночь на 30 июля атаковали Москву.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что произошло

  • В здании "IQ-квартал", расположенного в деловом центре "Москва-Сити", произошел взрыв.
  • В силовых структурах также сообщили, что в Подмосковье сбили два беспилотника, которые участвовали в атаке на столицу.

Последствия атаки

  • Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате происшествия оказались незначительно повреждены фасады двух башен "Москва-Сити".
  • В 50-этажном здании "IQ-квартал" было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах.
  • Из зданий комплекса "Москва-Сити" начали эвакуировать людей.
  • В башне "Око-2" были выбиты стекла с первого по четвертый этажи.
  • В связи с ЧП на вылеты и прилеты закрывался столичный аэропорт Внуково. Позднее работа аэропорта была возобновлена.
  • В воздушной зоне Москвы и Подмосковья запрещали полеты.
  • В результате атаки беспилотников пострадал один человек.
  • Погибших нет.
  • Движение по улице Тестовская в районе "Москва-Сити" перекрыли, сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Комментарий Министерства обороны

  • По данным оборонного ведомства, в нападении принимали участие три беспилотника: один из них уничтожен в воздухе над Одинцовским районом Московской области, два других - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали на территории "Москва-Сити".

Предыдущие атаки БПЛА на Москву

  • 4 июля в Новой Москве были сбиты четыре беспилотника. Никто не пострадал, от обломков одного из них загорелась хозяйственная постройка.
  • 24 июля беспилотники ударили по двум нежилым зданиям в столице. Как сообщал Собянин, пострадавших и серьезных разрушений не было.
  • 28 июля над Москвой силами Минобороны был сбит один вражеский беспилотник. Никто не пострадал, разрушений не последовало.
 
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