В Москве перекрыли движение по улице Тестовской

Водителей призвали выбирать пути объезда

ТАСС, 30 июля. Движение по улице Тестовской в районе комплекса "Москва-Сити" перекрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по Тестовской улице перекрыто. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

Министерство обороны России утром сообщило, что Украина попыталась атаковать беспилотниками объекты в Москве, один дрон уничтожен в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, еще два подавлены и потерпели крушение на территории комплекса "Москва-Сити".