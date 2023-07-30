30 июля, 03:46,
обновлено 30 июля, 04:06

В результате непогоды в Приволжье погибли девять человек

Максим Григорьев/ ТАСС, архив
© Максим Григорьев/ ТАСС, архив

Еще 67 человек пострадали

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Девять человек погибли и 67 получили травмы из-за непогоды в Приволжском федеральном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Со вчерашнего дня на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа (Республики Татарстан и Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области) оказывают влияние опасные метеорологические явления, сопровождающиеся порывами ветра до 27 м/с. Пострадали 76 человек, из них 9 - погибли", - сказали в МЧС.

Без света остались 99,5 тыс. человек. Ветер также повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалено 550 деревьев. В пострадавших от стихии регионах работают межведомственные оперативные штабы. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.

"Спасатели МЧС России помогают жителям справиться с последствиями непогоды - убирают поваленные деревья, расчищают дороги, оказывают адресную помощь", - добавили в МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон продолжит оказывать воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 м/с. МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на природу, выхода на воду, избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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