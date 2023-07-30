В Ульяновской области локализовали природный пожар

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Природный пожар в районе села Еделево в Ульяновской области локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"К 6 часам утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано", - сказали в МЧС.
Проводится проливка отдельных очагов горения, ситуацию мониторят беспилотники. В тушении задействовали более 300 пожарных.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области горят земли сельхозназначения, пройденная огнем площадь составила 120 га. Угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. Тушение осложнял сильный ветер.