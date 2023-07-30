30 июля, 03:57
Лесные пожары в России

В Ульяновской области локализовали природный пожар

В тушении задействовали более 300 сотрудников МЧС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Природный пожар в районе села Еделево в Ульяновской области локализован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"К 6 часам утра пожар был локализован, открытое горение ликвидировано", - сказали в МЧС.

Проводится проливка отдельных очагов горения, ситуацию мониторят беспилотники. В тушении задействовали более 300 пожарных.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области горят земли сельхозназначения, пройденная огнем площадь составила 120 га. Угрозы населенным пунктам нет, никто не пострадал. Тушение осложнял сильный ветер.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииУльяновская область
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