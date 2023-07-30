В Чувашии в результате опрокидывания лодки на Волге погиб человек

Поиски еще двух пассажиров продолжаются

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Лодка перевернулась в акватории Волги в Моргаушском районе Чувашской Республики, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Продолжаются поиски пассажиров лодки, перевернувшейся на реке Волге. На данный момент спасены семь человек, один погиб, судьба двоих пока неизвестна", - сказали в ведомстве.

Погибший вошел в число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе. Всего, по данным МЧС, из-за сложных погодных условий в 8 регионах России погибли 9 человек, еще 67 пострадали. В Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областях без света остались 99,5 тыс. человек, ветер повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалено 550 деревьев. В ликвидации последствий ЧП участвуют 758 человек и 180 единиц техники.