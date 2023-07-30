30 июля, 04:13,
обновлено 30 июля, 04:26
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками

Екатерина Адамова/ ТАСС
© Екатерина Адамова/ ТАСС

Из них 16 аппаратов уничтожили, 9 подавили средствами РЭБ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Украина ночью попыталась атаковать объекты Крыма 25 беспилотниками, 16 из них уничтожены средствами ПВО, еще 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили в Минобороны России.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. 16 украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 24 июля киевский режим также атаковал Крым с помощью беспилотников. В Минобороны РФ сообщили, что все 17 аппаратов были либо сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в результате нападения никто не пострадал. Зафиксировано попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, поврежден частный дом в Кировском. 

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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