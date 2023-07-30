В Днепропетровской области произошел пожар

Повреждено складское помещение, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в Днепропетровской области, также повреждено складское помещение. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

"Возник пожар <...>. Повреждено складское помещение", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась 1 час 20 минут. Украинские СМИ сообщали о работе системы противовоздушной обороны в регионе.