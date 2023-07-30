30 июля, 04:50
Военная операция на Украине

В Днепропетровской области произошел пожар

Повреждено складское помещение, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в Днепропетровской области, также повреждено складское помещение. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Возник пожар <...>. Повреждено складское помещение", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, к настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Ночью в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась 1 час 20 минут. Украинские СМИ сообщали о работе системы противовоздушной обороны в регионе. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация