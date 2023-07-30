В Марий Эл число погибших из-за падения деревьев выросло до семи

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Число погибших при падении деревьев в палаточном лагере в Марий Эл увеличилось до семи, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
"Спасатели МЧС России расчищают завалы на месте палаточного лагеря на озере Яльчик в Республике Марий Эл. По предварительной информации, пострадали 27 человек, из них 7 погибли", - сказали в МЧС.
Еще два человека пострадали в другом палаточном лагере.
В МЧС отметили, что туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в результате падения дерева на палатку из-за сильного ветра погибли шесть человек.