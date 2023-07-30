На Алтае проведут проверку детских лагерей после массового отравления в одном из них

Глава региона Олег Хорохордин отметил, что всем заболевшим оказали медицинскую помощь

ТАСС, 30 июля. Проверку детских оздоровительных лагерей проведут в Республике Алтай после массового отравления в "Горном орленке". Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Хорохордин.

"Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря", - сообщил он, добавив, что всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный Орленок" зафиксировано 69 случаев отравления с признаками кишечной инфекции, в том числе 67 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

У отравившихся зафиксирована легкая степень заболевания. Принято решение о временной изоляции всех заболевших с целью наблюдения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).