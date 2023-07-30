В Татарстане восстановили электроснабжение

Для ликвидации последствий непогоды привлекли 25 аварийных бригад районных электросетей

ТАСС, 30 июля. Специалисты восстановили нарушенное из-за непогоды в Татарстане электроснабжение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 05:00 30 июля, по данным АО "Сетевая компания", электроснабжение в попавших под отключение населенных пунктах республики восстановлено", - говорится в сообщении.

Для восстановления электроснабжения привлекали 25 аварийных бригад районных электросетей.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу восемь субъектов Приволжского федерального округа - Республика Татарстан, Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области - пострадали от непогоды - ливней и гроз с порывами ветра до 27 м/с. Ветер также повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалил 550 деревьев. Пострадали 76 человек, из них 9 погибли. Без света остались 99,5 тыс. человек.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон продолжит оказывать воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидается сильный дождь и порывы ветра до 28 м/с. МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на природу, выхода на воду, избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.