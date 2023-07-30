30 июля, 05:51

В Шицзячжуане эвакуировали более 20 тыс. человек в связи с ливнями

По сведениям агентства Xinhua, обильные осадки принес тропический шторм "Доксури"

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. Китайские власти эвакуировали более 20 тыс. человек в городе Шицзячжуан (административный центр северной провинции Хэбэй) в связи с проливными дождями. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, обильные осадки в регион принес тропический шторм "Доксури". Ливни обрушились на большую часть Хэбэя, в некоторых районах за последние 36 часов выпало более 400 мм осадков. Местные метеорологические службы объявили красный (высокий) уровень опасности.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди в регионе не прекратятся. В связи с угрозой наводнений и геологических бедствий правительство усилило меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

Шицзячжуан с населением более 11 млн человек находится примерно в 250 км к юго-западу от Пекина. 

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