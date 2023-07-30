В Татарстане из-за непогоды погиб подросток

Еще 24 человека пострадали

ТАСС, 30 июля. Четырнадцатилетний подросток погиб в Татарстане из-за непогоды, еще 24 человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве республики.

"По состоянию на 05:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 30 июля поступила информация о 24 пострадавших в Татарстане в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений 29 июля, из которых 1 погибший (ребенок 14 лет), госпитализированных - 2", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что 21 пострадавшего врачи отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что из-за упавшего на палатку дерева во время урагана погибла девочка, которая отдыхала с семьей в Боровом Матюшино.

В Татарстане вечером 29 июля прошли грозы со шквалистым ветром и ливнями. В мэрии Казани сообщили, что в городе есть случаи падения деревьев во дворах, со зданий некоторых предприятий сорваны элементы кровли, снесено несколько торговых павильонов и легких конструкций. В ряде домов повреждены окна и балконные ограждения. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, почти 12 тыс. человек остались без электричества, к утру воскресенья специалисты восстановили электроснабжение.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды пострадали также Марий Эл, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалил 550 деревьев. Пострадали 76 человек, из них 9 погибли. Без света остались 99,5 тыс. человек.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, циклон продолжит оказывать воздействие на Татарстан, Марий Эл, Башкирию, Чувашию, Самарскую, Нижегородскую, Кировскую, Саратовскую и Ульяновскую области. Там ожидаются сильный дождь и порывы ветра до 28 м/с. МЧС России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок на природу, выхода на воду, избегать нахождения под деревьями и шаткими конструкциями.