В Калмыкии в ДТП на трассе погибли два человека

Среди них есть ребенок

ТАСС, 30 июля. Две автомашины столкнулись ночью на трассе Р-22 "Каспий" в Калмыкии, погибли два человека, один из которых ребенок, пострадали еще четверо, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном МВД.

"На 270-м км ФАД Р-22 "Каспий" произошло столкновение двух автомашин Renault Sandero. В результате столкновения на месте происшествия погибли два человека, среди которых ребенок. Четыре человека, двое из которых несовершеннолетние, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Проверку по факту ДТП организовала прокуратура Целинного района Калмыкии. В ведомстве отметили, что на трассе столкнулись три автомобиля. "По предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault Sandero на 270-м км автодороги, двигаясь с юга на север, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем ТС MAN. После чего от удара машину отбросило и она совершила столкновение с другой машиной аналогичной модели", - сказали в прокуратуре.