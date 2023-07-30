В центре, на юге и востоке Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также о подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в шести областях в центре, на юге и востоке Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены предупреждения об угрозе с воздуха с 09:34 по местному времени (совпадает с мск) начали работать в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позднее тревогу отменили в пяти областях в центре и на востоке Украины. Предупреждение об угрозе с воздуха больше не действует в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. Сирены звучали примерно час.

При этом тревога через две минуты после отмены снова была объявлена в Николаевской области и части Херсонской области, находящейся под контролем украинских властей.

В новость внесены изменения (10:45 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.