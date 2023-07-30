30 июля, 07:41

В Анталье автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик

Погибли два человека

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Микроавтобус, перевозивший туристов из Казахстана, столкнулся с грузовиком у города Аланья в турецкой курортной провинции Анталья. Погибли 2 человека, в том числе гид, гражданин Украины, 12 пострадали, сообщил в воскресенье телеканал Haber Global.

По версии полиции, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, который врезался в стоявший на перекрестке грузовик.

На место аварии были направлены скорые, пострадавшим оказана помощь. Люди доставлены в больницы Аланьи и Манавгата. Шестеро из них получили серьезные травмы, сообщила телекомпания. 

Теги:
КазахстанТурция
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