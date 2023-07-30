30 июля, 08:07,
обновлено 30 июля, 08:47
Военная операция на Украине

В трех областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли еще в трех регионах на севере и востоке Украины, следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

Предупреждение с 10:43 по местному времени (совпадает с мск) начали действовать в Сумской области, а с 10:49 - в Полтавской и Харьковской областях. До этого сирены зазвучали в Николаевской области на юге страны и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Позднее тревогу отменили. Сирены перестали звучать в Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее тревогу объявляли, а затем отменяли в ряде областей на востоке и в центре Украины, в том числе в Днепропетровской и Полтавской областях.

В новость внесены изменения (11:47 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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