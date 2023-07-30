В Москве в ДТП на МКАД пострадали три человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Автомобиль врезался в стоящую на 98-м км МКАД в Москве машину, в результате пострадали три человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По предварительным данным, сегодня около 10:25 мск на внутренней стороне 98-го км МКАД произошло ДТП - наезд на стоящее транспортное средство. Предварительно установлено, что пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.