Автобус Анкара - Карс с гражданами Турции упал в овраг

Погибли семь человек

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 7 человек погибли, 22 получили различные травмы в результате ДТП с автобусом в провинции Карс на востоке Турции в воскресенье. Причина ЧП выясняется, сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

Подробности ДТП телекомпании сообщил врио губернатора Мухаммед Туна. По его словам, водитель автобуса, следовавшего из Анкары в Карс, по неустановленным причинам потерял управление на мосту, в результате чего транспортное средство упало в придорожный овраг в районе города Сарыкамыш.

"Из 29 человек, граждан Турции, находившихся в автобусе, 7 погибли на месте аварии, 22 получили тяжелые травмы и госпитализированы", - сказал он.