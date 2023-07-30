30 июля, 08:18

Автобус Анкара - Карс с гражданами Турции упал в овраг

Погибли семь человек

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 7 человек погибли, 22 получили различные травмы в результате ДТП с автобусом в провинции Карс на востоке Турции в воскресенье. Причина ЧП выясняется, сообщает телеканал NTV со ссылкой на местные власти.

Подробности ДТП телекомпании сообщил врио губернатора Мухаммед Туна. По его словам, водитель автобуса, следовавшего из Анкары в Карс, по неустановленным причинам потерял управление на мосту, в результате чего транспортное средство упало в придорожный овраг в районе города Сарыкамыш.

"Из 29 человек, граждан Турции, находившихся в автобусе, 7 погибли на месте аварии, 22 получили тяжелые травмы и госпитализированы", - сказал он. 

Теги:
Турция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация