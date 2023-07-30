30 июля, 08:58

В Татарстане почти 30 детских лагерей пострадали от непогоды

Пострадавших нет

КАЗАНЬ, 30 июля. /ТАСС/. Двадцать шесть детских лагерей в Татарстане оказались повреждены в результате непогоды в субботу, пострадавших среди детей и персонала нет. Об этом во время внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

"На сегодняшний день у нас 111 лагерей работают в республике, более 18 тыс. детей охвачено. В том числе 15 палаточных лагерей. 26 лагерей у нас пострадали от последствий стихии. Самый яркий пример - лагерь "Пионер" в Зеленодольском районе, был осуществлен выезд. Деревья попадали на палаточный лагерь, детей заранее перебросили в клуб, там было мероприятие организовано. Благодаря сотрудникам никто не пострадал и не погиб", - сказал он.

Кроме того, пострадали лагеря в Пестречинском, Буинском, Лаишевском, Высокогорском, Спасском районах республики и городе Казань. Во многих лагерях произошел обвал деревьев, в том числе на строения, заборы. В ряде лагерей отключилось электричество, на данный момент электроснабжение восстановлено. 

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