Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22

Среди них есть ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них - ребенок, обратившийся к медикам на следующий день.

Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок, который обратился на следующей день. В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов - средней степени тяжести", - сказали в министерстве, уточнив, что ребенок получил ушиб при падении с велосипеда.