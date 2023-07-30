30 июля, 08:54,
обновлено 30 июля, 09:01

Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге увеличилось до 22

ТАСС
© ТАСС

Среди них есть ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Число пострадавших при ЧП с ракетой, которое произошло в Таганроге в пятницу, увеличилось до 22, среди них - ребенок, обратившийся к медикам на следующий день.

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Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По состоянию на утро 30 июля 22 человека обратились в медучреждения, в том числе один ребенок, который обратился на следующей день. В больнице остаются 9 человек с травмами. Состояние пациентов - средней степени тяжести", - сказали в министерстве, уточнив, что ребенок получил ушиб при падении с велосипеда. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
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