На юго-востоке Ирана от наводнения пострадали более 130 человек

Как сообщило агентство Tasnim, уровень воды в реке Сарбаз достиг максимума с 1985 года

ТАСС, 30 июля. По меньшей мере 133 человека пострадали в результате наводнения в провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке Ирана и считающейся одной из самых засушливых провинций исламской республики. Об этом сообщил глава местного филиала Иранского общества Красного Полумесяца, его заявление приводит агентство Tasnim.

По его данным, за прошедшую неделю спасатели оказали помощь 133 людям в двух южных областях провинции. Наводнение вызвал разлив реки Сарбаз, который, в свою очередь, был спровоцирован началом сезона муссонных дождей 27 июля. Уровень воды в реке достиг своего максимума с 1985 года. Из-за воздействия природной стихии была повреждена дамба, в результате чего 80 жилых домов оказались затоплены.

Местные власти предупреждают, что есть риск повторного разлива рек.

Наводнения в летний период являются необычным явлением для Систана и Белуджистана. Как правило, эта провинция страдает от регулярно обрушивающихся на нее песчаных бурь. В последний раз от воздействия стихии со 2 по 7 июля пострадали более 1 тыс. человек.