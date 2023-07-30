Звонившие от лица замглавы Минздрава мошенники похитили деньги у работницы онкоцентра

Речь идет о 1,5 млн рублей, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Телефонные мошенники, один из которых представился заместителем министра здравоохранения России, похитили у сотрудницы московского онкоцентра 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась научный сотрудник онкоцентра имени Блохина. Она сообщила, что ей пришло сообщение с неизвестного номера. Автор представился замглавы Минздрава Олегом Салагаем и сообщил, что ее личные данные утекли в сеть. В связи с этим женщине перезвонят якобы сотрудники экономической безопасности и попытаются похитить ее накопления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, через какое-то время заявительнице позвонили и сказали, что с ее карты хотят перевести 500 тыс. "Позже женщине позвонили уже якобы сотрудники Цетробанка, которые стали выяснять, сколько всего денет у женщины и в каком банке они находятся на сбережении. В итоге сотрудница онкоцентра сняла с карты более 1,5 млн рублей и перевела мошенникам", - добавил представитель правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС информацию о том, что неизвестные ввели в заблуждение женщину и мошенническим путем похитили у нее более 1,5 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников", - сказали в главке.