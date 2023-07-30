В Брянской области два человека пострадали от обстрела со стороны ВСУ

Их доставили в районную больницу

ТАСС, 30 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области. В результате обстрела пострадали две женщины, они доставлены в районную больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.

Губернатор добавил, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.

Также Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района, повреждено одно домовладение. Пострадавших нет.