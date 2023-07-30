30 июля, 09:40

Председатель СК взял на контроль расследование дела о массовом отравлении детей на Алтае

В детском лагере "Горный орленок" зафиксировали 69 случаев отравления с признаками кишечной инфекции

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследования уголовного дела об отравлении детей в детском лагере "Горный орленок" на Алтае. Об этом говорится в сообщении ведомства в воскресенье.

"Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела об отравлении детей в детском лагере в Республике Алтай", - говорится в сообщении.

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный орленок" зафиксировано 69 случаев отравления с признаками кишечной инфекции, среди отравившихся 67 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

Теги:
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