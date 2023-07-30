В Нижегородской области восстановили нарушенное электроснабжение у 65% потребителей

Последствия непогоды на энергообъектах устраняют 57 бригад

ТАСС, 30 июля. Специалисты восстановили электроснабжение более половины пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"Восстановлено электроснабжение более 65% пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области. Работы непрерывно велись всю ночь", - говорится в сообщении.

Последствия непогоды на энергообъектах устраняют 57 бригад.

По информации компании "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго", в Борском районе области развернут мобильный пункт работы с потребителями, где можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды пострадали Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Пострадали около 80 человек, минимум 9 погибли. Без света остались почти 100 тыс. человек.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в воскресенье в Татарстане, Башкирии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Оренбургской областях также ожидаются дожди, грозы и ливни, возможны сильные порывы ветра. О грозах, сильном дожде и граде вечером 30 и 31 июля предупредили жителей Пермского края. По информации Удмуртского Гидрометцентра, грозы ожидаются местами по региону ночью и днем 31 июля.