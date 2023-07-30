Суд арестовал чиновника администрации Воркуты за незаконный оборот наркотиков

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу

ТАСС, 30 июля. Начальник управления городского хозяйства администрации Воркуты Кирилл Арабов, обвиняемый в незаконном обороте наркотических средств, заключен под стражу, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Коми.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО "Воркута" по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в значительном и крупном размере), - указано в сообщении. - Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

По данным следствия, фигурант незаконно приобрел, хранил в нежилом помещении, а также перевозил на своем автомобиле наркотическое средство в крупном и значительном размере до момента изъятия его сотрудниками правоохранительных органов.