В Казани специалисты разбирают завалы после урагана

Работы в городе ведут 269 человек в составе 75 бригад

ТАСС, 30 июля. Прошедший накануне ураган повалил 165 деревьев в Казани и повредил 15 кровель. Специалисты продолжают разбирать завалы, сообщается в Telegram-канале мэрии города.

"По всему городу с вечера идет разбор последствий вчерашнего урагана. Вчера в городе упало 165 деревьев, крупных веток, 116 из них убрано, в первую очередь убирали те, что преграждают проезжую часть. Повреждено 15 кровлей - успели восстановить 11. На сетях электроснабжения произошло 129 аварий, на 117 участках восстановили", - говорится в сообщении.

Работы в городе ведут 269 человек в составе 75 бригад. В администрации попросили граждан не трогать лежащие на земле оборванные провода, а также провода, свисающие с опор.

По данным ГУ МЧС по республике, с вечера 30 июля до вечера 31 июля на территории Татарстана вновь местами ожидаются грозы, сильный ветер с порывами до 15-17 м/с, а локально - до 18-23 м/с, град.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды, помимо Татарстана, пострадали Марий Эл, Чувашская Республика, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области, где прошли ливни и грозы с порывами ветра до 27 м/с. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек. По последним данным, жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе стали 10 человек, еще 76 пострадали.