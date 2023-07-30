В Саратовской области на Волге перевернулся парусный ял

На борту было восемь человек

САРАТОВ, 30 июля. /ТАСС/. Парусный ял, на борту которого находились восемь человек, перевернулся на Волге у острова Зеленый вблизи Саратова. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В 12:38 (11:38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что на акватории реки Волги вблизи острова Зеленый перевернулся парусный ял с людьми. На борту находились восемь человек", - написал Юрин.

Он добавил, что прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали на берег шесть человек, еще двоих эвакуировали очевидцы. От медпомощи они отказались. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным ГУ МЧС по региону, 30 июля в Саратовской области прогнозируются локальные ливни, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/с. По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды пострадали Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Есть погибшие и пострадавшие. Как сообщили в Гидрометцентре России, грозы и ливни продолжатся в воскресенье в ряде регионов Поволжья.