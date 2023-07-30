В Белгородской области за сутки зафиксировали 80 прилетов со стороны ВСУ

Пострадавших нет

ТАСС, 30 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 80 снарядов по территории Белгородской области, пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка - зафиксировано четыре прилета. По хутору Марьино и селу Красное выпущено по пять минометных снарядов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.

Губернатор добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 15 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - 7 артиллерийский снарядов, по селу Наумовка - 8. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок - установлено девять прилетов.

Кроме того, в Волоконовском районе под обстрел попала окраина хутора Старый. Обстрел велся из миномета - зафиксировано семь прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Поповка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по территории между селами Репяховка и Колотиловка - 4 артиллерийских снаряда, по окраине села Графовка - 6.

По словам Гладкова, пострадавших и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано.