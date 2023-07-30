30 июля, 10:07,
обновлено 30 июля, 10:32
Военная операция на Украине

В пяти регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также о подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены зазвучали в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Позднее тревогу отметили. Сирены звучали около получаса.

Ранее тревогу объявляли, а затем отменяли в ряде регионов на востоке и в центре Украины, в том числе в Днепропетровской и Полтавской областях.

В новость внесены изменения (13:32 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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