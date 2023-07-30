В Архангельске суд арестовал заместителя главы города по делу о коррупции

Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июля. /ТАСС/. Ломоносовский суд Архангельска заключил под стражу заместителя главы города Владислава Шевцова по делу о взятке, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Ломоносовский районный суд города Архангельска удовлетворил ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении заместителя главы городского округа "Город Архангельск", задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве.

В отношении второго фигуранта дела - Олега Пугина из ООО "Спецавтохозяйство по уборке города" - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, на протяжении двух лет подозреваемые ежемесячно получали от представителя коммерческой организации взятку в размере 150 тыс. рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительной информации, должностные лица получили незаконное денежное вознаграждение в размере более 3,5 млн рублей. Подозреваемых задержали сотрудники управления ФСБ России по Архангельской области.