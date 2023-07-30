В Пензенской области ввели режим ЧС из-за последствий непогоды

Специалистам удалось частично возобновить подачу электроэнергии и газа населению

ТАСС, 30 июля. Режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ливня с градом и сильным ветром ввели в Никольском районе Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокуратура Никольского района Пензенской области организовала проверку в связи с последствиями прошедшего вечером 29 июля ливня с градом и сильными порывами ветра, в результате которых в городе Никольске и некоторых других населенных пунктах района имеются многочисленные повреждения крыш многоквартирных и индивидуальных домов, социальных учреждений, обрывы линий электропередачи, повреждения газопроводов, завалы на дорогах, другие разрушения. В настоящее время в районе введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городской и районной администрациях организованы оперативные штабы по ликвидации последствий стихийного бедствия, проводятся работы по расчистке дорог, восстановлению коммунальных систем города. Специалистам удалось частично возобновить подачу электроэнергии и газа населению.

Как ранее сообщил в своем Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, город Никольск остался без электричества из-за прошедшего в регионе урагана с ливнем и градом. "Всю ночь в Никольске работали аварийные службы и приехавшие на помощь сотрудники МЧС и спасатели из Пензы и Кузнецка. В городе удалось частично восстановить энергоснабжение, но есть сложные участки, где работа с использованием техники невозможна, поэтому там устранять последствия сильнейшего урагана будем вручную. На помощь уже выехали специалисты со всех районов области. В первую очередь нужно полностью восстановить электроснабжение, ведь от него зависит работа всей системы жизнеобеспечения", - написал в воскресенье в своем Telegram-канале Мельниченко, уточнив, что аварийные бригады работают круглосуточно.

По данным пресс-службы МЧС России, в субботу от непогоды пострадали Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области. Ветер повредил кровли домов и соцобъектов, повалил деревья. Без света остались почти 100 тыс. человек. По последним данным, жертвами непогоды в Приволжском федеральном округе стали 10 человек, еще 76 пострадали.