В Адыгее произошло ДТП с участием большегруза на участке трассы М-4 "Дон"

В региональном МВД сообщили, что часть дороги перекрыта

ТАСС, 30 июля. Участок федеральной трассы М-4 "Дон" в Адыгее перекрыт из-за ДТП с участием большегруза, который опрокинулся на легковой автомобиль. Об этом сообщили в региональном МВД.

"На участке автодороги М-4 "Дон", в районе шлюзов Краснодарского водохранилища, произошло ДТП с участием грузового транспорта. По имеющейся предварительной информации, в легковом автомобиле, который придавлен перевернувшимся прицепом, никто не погиб и не пострадал. Участок дороги по этой полосе движения перекрыт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение перенаправляется по альтернативным маршрутам. Дополнительные наряды ДПС выставлены со стороны поселка Тлюстенхабля Адыгеи и города Краснодара. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают все экстренные службы.

По предварительным данным ведомства, водитель "Камаза" не справился с управлением и столкнулся с впереди идущей иномаркой, из-за чего прицеп большегруза опрокинулся на легковой автомобиль.