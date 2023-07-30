В Нижегородской области восстановили электроснабжение

В ликвидации последствий непогоды задействовали 49 бригад филиала "Нижновэнерго"

ТАСС, 30 июля. Специалисты восстановили электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго".

"Электроснабжение потребителей Нижегородской области, нарушенное из-за непогоды, восстановлено. Все повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшими по территории Нижегородской области грозой и ветром с порывами до 20 м/с, устранены. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке", - говорится в сообщении.

В восстановительных мероприятиях задействовано 49 бригад филиала "Нижновэнерго".

В Кировской области, где накануне тоже прошли грозы, энергетики также устраняют последствия непогоды. К утру специалисты "Кировэнерго" восстановили электроснабжение у большинства потребителей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Сейчас энергетики продолжают работать в Санчурском, Свечинском, Шабалинском, Яранском районах. Над устранением последствий непогоды трудятся 17 бригад", - говорится в сообщении.

Непогода в Поволжье

С 29 июля непогода бушует на территории 8 субъектов Приволжского федерального округа: Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей. Без света остались 99,5 тыс. человек. Порывы ветра до 27 м/с повредили кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалили 550 деревьев. Пострадали 76 человек, 10 погибли. Без света остались почти 100 тыс. человек. В пострадавших от разгула стихии регионах работают межведомственные оперативные штабы.

На сайте Гидрометцентра России сообщается, что в воскресенье в Татарстане, Башкирии, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Оренбургской областях также ожидаются дожди, грозы и ливни, возможны сильные порывы ветра. О грозах, сильном дожде и граде 30 и 31 июля предупредили жителей Пермского края, гроза также ожидается в Кировской области. По информации Удмуртского Гидрометцентра, грозы ожидаются местами по региону ночью и днем 31 июля.