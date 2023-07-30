Пожар на юго-востоке Франции уничтожил около 100 га леса

По сведениям телеканала BFMTV, к настоящему времени возгорание удалось локализовать

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Пожар в районе коммуны Бероль, расположенной в 60 км от Ниццы (департамент Приморские Альпы), уничтожил около 100 га леса. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Пожар был зафиксирован во вторник и с того момента смог распространиться на площади 100 га, отмечает телеканал.

По сведениям телеканала, к настоящему времени возгорание удалось локализовать. По данным метеорологов, в этом районе ожидается ветер, который может возобновить распространение огня.

Как указывает BFMTV, пожар в районе коммуны Бероль к настоящему времени является крупнейшим возгоранием за это лето в департаменте Приморские Альпы.

В середине июля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что почти половина департаментов республики находятся под угрозой пожаров из-за засухи.

Метеорологическая служба Meteo-France признала минувший год самым жарким за всю историю наблюдений. Также в течение года был отмечен 25%-ный дефицит осадков. Один из самых тяжелых годов с точки зрения температуры и засухи стал 2003-й. Кроме того, среди самых засушливых годов во Франции значится 1979-й - тогда в среднем по Франции выпало лишь 707 мм осадков.