В больницах Марий Эл после урагана остаются 10 человек

Среди них есть один ребенок

ТАСС, 30 июля. Десять человек остаются в больницах после прошедшего накануне в Марий Эл урагана, из них двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Юрий Зайцев.

"По данным министерства здравоохранения республики, госпитализированными остаются 10 человек, в том числе один ребенок. В тяжелом состоянии - двое. Почти все пострадавшие находятся в медучреждениях в Волжске. Все лекарственные препараты и медикаменты для оказания помощи имеются", - написал он по итогам оперативного штаба по ликвидации последствий урагана.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщали о госпитализации 13 пострадавших после урагана. По информации ведомства, большинство пострадавших отдыхали в палаточных лагерях у озер Малый Яльчик и Большой Яльчик в нацпарке "Марий Чодра" в Волжском районе Марий Эл, когда начался ураган. После расчистки территории от упавших деревьев обнаружили тела семи человек, в том числе троих малолетних детей. Еще один человек умер в больнице.

По словам Зайцева, в республике всю ночь вели работы по ликвидации последствий урагана. Удалось восстановить электроснабжение около 75% пострадавших от непогоды потребителей. Работы непрерывно велись всю ночь, к 10:00 утра восстановлено электроснабжение в 162 населенных пунктах. Последствия непогоды на энергообъектах устраняют 59 бригад.

Несколько санаториев и лагерей, в том числе на озерах Шап, Таир, Яльчик, остаются без электроэнергии, работают на дизельных генераторах. Электроснабжение планируют восстановить до вечера воскресенья. В социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях, санаториях пострадавших нет. По данным Гидрометцентра РФ, в воскресенье в Марий Эл до 28 градусов тепла, возможны дожди.

С 29 июля непогода бушует на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа: республик Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Без света остались 99,5 тыс. человек. Порывы ветра до 27 м/с повредили кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалили 550 деревьев. В пострадавших от разгула стихии регионах работают межведомственные оперативные штабы.