В Таганроге задержали пьяного мужчину, который бросал бутылки в прохожих

Пострадавших нет

ТАСС, 30 июля. Житель Таганрога в состоянии алкогольного опьянения закрылся в одном из магазинов и бросал в прохожих бутылки с жидкостью. Сейчас он задержан, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Таганрогу поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Александровской. <...> Полицейские установили, что 39-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения закрылся в магазине, откуда бросал бутылки с жидкостью в прохожих. Полицейскими правонарушитель был задержан и доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, подробности выясняются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пьяный мужчина заперся в пивном магазине и якобы открыл стрельбу по прохожим в центре Таганрога.