На Дону следователи проверят мать шестерых детей и ее сожителя после сообщений о побоях

В соцсетях также распространилась информация, что детям приходится жить в антисанитарных условиях

ТАСС, 30 июля. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку данных о нарушении прав шестерых детей в хуторе Верхние Хороли Ростовской области после сообщений об антисанитарии в их доме и побоях со стороны матери и ее сожителя. Об этом сообщается в Telegram-канале СК России.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А. Г. провести процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также о мерах, принимаемых к защите прав детей", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях сообщалось о том, что мать шестерых детей и ее сожитель проживают в хуторе Верхние Хороли Ростовской области в антисанитарных условиях и применяют в отношении несовершеннолетних физическую силу и другие противоправные действия.