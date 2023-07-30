В Новой Каховке сообщили о нарушении газоснабжения 20 домов после обстрела ВСУ

В результате прилета частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба, заявила администрация Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

"В результате прилета украинского снаряда сегодня, 30 июля, около 13:00 [время совпадает с московским] частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба в городе Новая Каховка по переулку Тихому. Перекрыто газоснабжение около 20 домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом.