30 июля, 12:51,
обновлено 30 июля, 13:03
Военная операция на Украине

В Новой Каховке сообщили о нарушении газоснабжения 20 домов после обстрела ВСУ

В результате прилета частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба, заявила администрация Новокаховского городского округа

ГЕНИЧЕСК, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, перекрыто газоснабжение около 20 домов, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.

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"В результате прилета украинского снаряда сегодня, 30 июля, около 13:00 [время совпадает с московским] частично разрушена крыша жилого дома, повреждена газовая труба в городе Новая Каховка по переулку Тихому. Перекрыто газоснабжение около 20 домов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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