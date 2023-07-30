В Махачкале произошел пожар на крыше пятиэтажного дома

Эвакуировали 26 человек, еще 9 спасли

МАХАЧКАЛА, 30 июля. /ТАСС/. Крыша пятиэтажного дома загорелась в Махачкале, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Горит кровля пятиэтажного многоквартирного дома. Жители частично эвакуировались самостоятельно, а также проведена эвакуация силами пожарных подразделений. Всего эвакуированы 26 человек и 9 человек спасены. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Площадь пожара изначально составляла 250 кв. м. Позднее в ведомстве сообщили о локализации возгорания на площади 700 кв. м.

"Всего [к тушению] привлечено 56 человек и 17 единиц техники", - добавили в пресс-службе.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК России по Дагестану, проводится проверка по факту травмирования рабочего при подключении интернет-кабеля к электростолбу возле жилого дома по улице Ташкентской в Махачкале и последующего возгорания кровли жилого дома.