Все погибшие во время урагана у озера в Марий Эл оказались жителями Татарстана

В больницах находятся 11 пострадавших из республики

ТАСС, 30 июля. Погибшие в результате падения поваленных ураганом деревьев в палаточном лагере у озера Яльчик в Марий Эл оказались жителями Татарстана, сообщили в пресс-службе главы региона Рустама Минниханова.

"29 июля в Республике Марий Эл у озера Яльчик ураганный ветер повалил деревья на палатки. Несмотря на оперативную работу спасателей и помощь самих отдыхающих, восемь человек погибли. Все они - жители Татарстана (Казань, Высокогорский, Зеленодольский, Пестречинский районы). Среди погибших трое детей, самый младший - 2023 года рождения", - говорится в сообщении.

В то же время в Казани на базе отдыха "Актер" в результате падения дерева погибла 14-летняя девочка.

"Приношу глубочайшие соболезнования всем родным, потерявшим своих близких в этой страшной трагедии. Сейчас в больницах находятся 11 пострадавших из Татарстана. Мною даны поручения держать на контроле оказание необходимой медицинской помощи. Желаю им скорейшего выздоровления", - цитирует пресс-служба Минниханова.

Ранее мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что власти города окажут помощь жителям, пострадавшим от урагана в Марий Эл.

По данным МЧС России, у озера Яльчик в Республике Марий Эл в палаточном лагере погибли восемь человек. Всего в Приволжском федеральном округе от непогоды погибли 10 человек и 76 пострадали. В Татарстане продолжает действовать штормовое предупреждение, ожидаются грозы.

С 29 июля непогода бушует на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа: республик Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. Без света остались 99,5 тыс. человек. Порывы ветра до 27 м/с повредили кровли 41 жилого дома и 7 соцобъектов, повалили 550 деревьев. В пострадавших от непогоды регионах работают межведомственные оперативные штабы.