В Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка от удара током

Следствие намерено дать юридическую оценку действиям сотрудникам энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи

ТАСС, 30 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти от удара током семилетнего мальчика, который коснулся оборванного провода линии электропередачи в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"В Уренском районе Нижегородской области по факту гибели малолетнего ребенка от удара электрическим током возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 30 июля в дневное время в поселке Уста Уренского района Нижегородской области малолетний ребенок получил поражение электрическим током, коснувшись оборванного провода линии электропередачи. От полученных телесных повреждений семилетний мальчик скончался на месте", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. При проведении расследования специалисты дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи. Ход расследования дела взяла на контроль прокуратура региона.