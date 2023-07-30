На Алтае приостановили работу детского лагеря после отравления детей

Всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь

ТАСС, 30 июля. Роспотребнадзор приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Горный орленок" на Алтае после массового отравления детей. Об этом говорится в сообщении республиканского управления ведомства.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ (детского оздоровительного лагеря - прим. ТАСС) "Горный орленок" по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что причины возникновения инфекции устанавливаются.

Все дети с признаками заболевания госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Всего в лагере отдыхали 354 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

С 26 по 29 июля в детском лагере "Горный орленок" зафиксировано 69 случаев заражения с обнаружением инфекции, в том числе у 67 детей в возрасте от 7 до 17 лет.