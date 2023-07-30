30 июля, 13:46

В районе Лазурного берега экстренно приводнился и затонул самолет Cessna

Как сообщила газета La Provence, пострадавших нет

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cessna 177 был вынужден экстренно сесть на воду в районе Лазурного берега Франции из-за сломавшегося двигателя. Об этом сообщила газета La Provence.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел в районе коммуны Фрежюс (департамент Вар), которая является престижным курортом на Лазурном берегу.

По данным издания, отказ двигателя произошел в воскресенье около 10:00 (11:00 мск), когда самолет находился на высоте около 600 м. На борту Cessna помимо пилота находилось несколько пассажиров. Никто из них не пострадал в результате экстренной посадки, подчеркивает газета.

Как указала Le Provence, вскоре после того, как спасатели эвакуировали людей с самолета, он затонул. 

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