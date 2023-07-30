30 июля, 13:57

В Свердловской области в аварии погибли два человека

Травмы получили девять человек

ТАСС, 30 июля. Два легковых автомобиля столкнулись в Первоуральске Свердловской области, в результате два человека, включая ребенка, погибли, еще девять травмированы, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, дорожный инцидент произошел сегодня около 15:00 (13:00 мск) на 5-м км подъездной дороги к Первоуральску. Водитель Honda Fit, двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, потерял управление, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Mazda. В результате автоаварии погибли два пассажира Honda, один из них несовершеннолетний. Еще девять человек, четверо из которых дети, доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим. Движение транспорта в районе места ДТП организовано в одну полосу в каждом направлении, инспекторы ДПС регулируют поток. По факту ДТП проводится проверка. 

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РоссияСвердловская область
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